Muss sich Michèle de Roos bei Niko Griesert (30) etwa schon wieder gegen eine Nebenbuhlerin durchsetzen? In der diesjährigen Staffel von Der Bachelor lernte sich das heutige Paar kennen und lieben. Im Mai verkündeten die beiden sogar, dass sie in eine gemeinsame Wohnung ziehen würden und überglücklich miteinander seien. Doch gibt es nun etwa einen Konkurrenzkampf im Paradies? Jüngst veröffentlichte Michèle nämlich eine Aufnahme von ihrem Liebsten, auf der er lieber mit ihrem Stubentiger als mit ihr kuschelt.

Am Montag teilte die Kölnerin das niedliche Video in ihrer Instagram-Story. Zu sehen war Niko, wie er liebevoll einen flauschigen Vierbeiner streichelte und schließlich sogar seinen Kopf auf Michèles Katze legte. "Er sagt, er sei nicht so der Katzenmensch... Auch Niko: Schmust mehr mit den Girls als mit mir", kommentierte die 27-Jährige den Clip und fügte noch einen Smiley hinzu, der weinte. Doch so wirklich traurig schien die brünette Schönheit dann doch nicht über Nikos Zuneigung für ihr Samt­pföt­chen zu sein. Denn sie unterlegte den Clip mit einem romantischen Song und verwendete drei kleine Herzchen in ihrer Story.

Dass der Ex-Bachelor und seine Freundin wirklich ein Herz und eine Seele sind, zeigte das Pärchen vor Kurzem bei ihrem ersten gemeinsamen Event. Bei dem Make-up-Launch von got2b in Berlin liefen der 30-Jährige und die Immobilienfachwirtin turtelnd über den roten Teppich und schwärmten voneinander im Promiflash-Interview. "Wir ergänzen uns ganz gut", erklärte Michèle total verliebt.

Instagram / thats.mi Niko Griesert im Juli 2021

Instagram / thats.mi Niko Griesert und Michèle de Roos im Juli 2021

Instagram / thats.mi Michèle de Roos im März 2021

