Jessi Schröder (27) befindet sich derzeit im dritten Trimester ihrer Schwangerschaft – doch vor wenigen Wochen wurde die Influencerin in Panik versetzt, als sie plötzlich starke Blutungen hatte. "Wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, das im Krankenhaus auf jeden Fall prüfen zu lassen, weil Arzt und Hebamme gesagt haben: Das muss man überprüfen lassen", erzählt ihr Mann Nik (32) im Promiflash-Interview. In der Klinik gab es dann Entwarnung: Sowohl der Ex-Bachelor-Kandidatin als auch ihrem Kind gehe es gut.

