Was für ein rarer Anblick! Seit 2014 ist Rocklegende Mick Jagger (77) mit der ehemaligen Balletttänzerin Melanie Hamrick (34) liiert. Nur zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen wurden die beiden Eltern eines Sohnes – für den Rolling Stones-Sänger Kind Nummer acht. Seine Beziehung zu Melanie hält der Musiker allerdings größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nun gab es aber eine Ausnahme: Mick präsentierte sich im Netz mit seinen Liebsten!

Via Instagram veröffentlichte seine Freundin einen ziemlich seltenen Familienschnappschuss. Darauf liegen sich der 77-Jährige, sein kleiner Sohn Deveraux und seine Partnerin verschmust in den Armen. Vor allem Mick und Melanie wirken auf der Aufnahme so verliebt wie am ersten Tag. "Ich spüre heute so viel Liebe", schrieb die einstige Ballerina zu dem Post und bedankte sich für all die lieben Geburtstagsglückwünsche.

Erst im vergangenen Jahr hatte das Paar die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als Mick seiner Melanie angeblich eine Luxusvilla geschenkt hat. Wie Page Six berichtet hatte, war der Sänger damals in Geberlaune: Er soll seine Lebensgefährtin mit einem Haus in Florida überrascht haben. Damit hat Melanie nun drei Rückzugsorte: Neben Florida wohnt sie noch in New York und London.

Getty Images Melanie Hamrick, Freundin von Mick Jagger

Getty Images Mick Jagger im September 2019

Instagram / melhamrick Melanie Hamrick, ehemalige Ballerina

