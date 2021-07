Verliebten sich Adele Adkins (33) und Rich Paul (39) etwa bereits in diesem Frühling ineinander? Seit der Scheidung von ihrem Mann Simon Konecki wurden der "Hello"-Interpretin immer wieder kleine Liebschaften angedichtet. Gerade erst zeigte sie sich bei einem Basketballspiel mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Gemeinsam mit LeBron James' (36) Agenten Rich Paul besuchte sie am Samstag ein NBA-Match. Jetzt wollen Fans ein Indiz dafür gefunden haben, dass die Romanze zwischen den beiden Stars nicht erst seit Kurzem läuft.

Wie Mirror jüngst berichtete, fiel einigen Supportern der Sängerin ein Interview auf, das Rich Ende Mai gab. In einem Gespräch mit der New York Times erklärte der Sportagent damals, dass er einen weltberühmten Popstar kennengelernt hätte und die zwei miteinander "abhängen" würden. In dem Beitrag nannte der 39-Jährige zwar keinen Namen, beteuerte jedoch, dass er nicht in einer Beziehung sei. "Ich bin nicht vergeben, ich bin Single", hatte er seinerzeit versichert.

Mittlerweile scheint das jedoch ganz anders auszusehen, denn inzwischen bestätigten mehrere Quellen, dass Adele und der in Cleveland geborene Manager tatsächlich ein Paar seien. Nach dem gemeinsamen öffentlichen Auftritt erklärte der ESPN-Moderator Brian Windhorst in seinem Podcast: "Rich Paul bringt seine Freundin mit zum Spiel und sie haben neben LeBron gesessen. Er ist mit Adele zusammen." Auch E! News will von einer Quelle im Anschluss des Spiels erfahren haben, dass die 33-Jährige mehr mit Rich verbindet als nur Freundschaft.

Getty Images Adele und Rich Paul bei dem NBA-Finale im Juli 2021

Getty Images Rich Paul im Februar 2017

Instagram / adele Adele an ihrem 31. Geburtstag

