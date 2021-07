Hat sich bei Mein Date, mein bester Freund & ich ein neues Traumpaar gefunden? Neuankömmling Nik sorgte in der Datingshow für Schnappatmung. Eigentlich hilft der 24-Jährige seiner besten Freundin Lela dabei, in der Sendung ihren Mr. Right zu finden. Doch bei seiner Ankunft flashte der Blondschopf vor allem Maria Bells besten Freund Steven. Bei einem Gruppenausflug machte Steven dann kein Geheimnis daraus, dass er Nik zum Anbeißen findet. Promiflash hat Nik jetzt verraten: Steven hat tatsächlich im weiteren Verlauf der Show eine wichtige Rolle für ihn eingenommen!

"Ohne Steven in der Villa hätte mir eine ganz wichtige Person gefehlt", gab Nik eine Ahnung davon, in welche Richtung es zwischen ihm und Steven in der Show noch gehen könnte. Steven und dessen beste Freundin Maria sowie Lela seien seine Bezugspersonen in der Villa gewesen, erklärte der Marketingmanager. Doch warum standen sich Nik und Steven offenbar so nahe? "Er hatte immer ein offenes Ohr für mich und hat mich nonstop zum Lachen gebracht. Er ist eine Bereicherung für mich!", schwärmte Nik von dem Marburger.

Doch entwickeln sich zwischen Nik und Steven mehr als nur freundschaftliche Vibes? Immerhin hat Nik gegenüber Promiflash angegeben, dass sein potenzieller Traummann – so wie Steven – eine ordentliche Portion Humor mitbringen sollte. "Die Optik sollte natürlich auch stimmen, alles andere wäre gelogen, aber da bin ich nicht festgelegt auf einen bestimmten Typ Mann", verriet Nik, wie er sich seinen persönlichen Mr. Right vorstellt.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Anzeige

privat Nik und Lela, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Maria Bell und Steven Porter

Anzeige

Instagram / nik.kln Nik, Reality-TV-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de