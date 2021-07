Mit dieser Wendung haben viele Zuschauer wohl kaum gerechnet! Bei Kampf der Realitystars heißt es jede Woche wieder Abschied nehmen: Die zwei Promis, die zuletzt in die Sala eingezogen sind, dürfen einen ihrer Mitbewohner rausschmeißen. Diesem Schicksal ist Frédéric von Anhalt (78) nun aber überraschend entronnen: Der Adoptivprinz wurde vor der Eliminierung bewahrt – und zwar absurderweise dank seines Egoismus!

In einem Spiel mussten die Kandidaten an der Wand der Wahrheit mal wieder ihre Bildchen in die richtige Reihenfolge bringen – dieses Mal geordnet nach der Ausprägung der egoistischen Ader ihrer Kollegen. Frédéric landete dabei ganz klar auf dem ersten Platz. Für den Wahlamerikaner keine Überraschung: "Ein Star muss egoistisch sein, sonst kommt er nie oben an", lachte er. Die Ich-Einstellung des 78-Jährigen kam ihm sogar zugute: Er bekam einen Freifahrtschein in die nächste Runde!

Der Witwer von Zsa Zsa Gabor (✝99) konnte nach diesem Triumph nur grinsen – seine Mitstreiter waren weniger happy über diesen Schachzug der Produktion: "Jetzt wird Egoismus auch noch belohnt", ärgerte sich Loona (46). Was sagt ihr dazu? Stimmt unten ab!

