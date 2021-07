Herzogin Kate (39) ist eine überaus engagierte Mutter! Zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William (39) und ihren drei Kindern Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) zeigt sich die Herzogin stets zu verschiedenen Anlässen in der Öffentlichkeit. Dabei muss sich das süße Trio natürlich benehmen, wie es sich für Mitglieder der royalen Familie gehört. So schafft es Kate, dass ihre Kinder vor den Augen der Öffentlichkeit immer hübsch artig sind, sich aber trotzdem gesehen fühlen!

Wie The Sun jetzt berichtete, sei Kate wohl eine sehr emotionale und einfühlsame Mutter. So streicht sie ihren Kindern beispielsweise stets über den Kopf, wenn sie weinen oder begibt sich auf deren Augenhöhe, indem sie sich etwa hinhockt. "Dadurch baut sie immer eine direkte Verbindung zu den Kleinen auf", erklärte eine Expertin gegenüber dem Blatt. Außerdem bilde sie sich wohl stets durch verschiedene Bücher über Erziehung weiter.

Der Herzogin von Cambridge sei es außerdem sehr wichtig, dass die Kleinen viel Zeit in der Natur verbringen – dort können sie sich schließlich schön auspowern. Doch die dreifache Mutter lässt ihre Kinder auch einfach Kinder sein und findet es teils amüsant, wenn sie verrückte Dinge machen – so etwa als Prinzessin Charlotte einst vor laufenden Kameras ihre Zunge rausstreckte. Und sind die drei Kids doch einmal ungezogen, so gibt sie ihnen mit einem erhobenen Finger wohl zu verstehen, dass sie es absolut ernst meint. Durch ihre liebevolle Erziehung sind die Kleinen daher meist ausgeglichen und benehmen sich bei Veranstaltungen vorbildlich.

Getty Images Prinz George, Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate im Dezember 2019

Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate bei der King's Cup Regatta 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George

