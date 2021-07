Was für ein Anblick! Dass Sarah Connor (41) nicht der einzige Augenschmaus in ihrer Familie ist, ist schon lange bekannt. Denn auch einige ihrer Geschwister stehen seit Jahren in der Öffentlichkeit – etwa ihre Schwester Anna-Maria Ferchichi (39) oder auch die Musikerin Sophia-Luisa Lewe (29). Beide präsentieren ihre Schönheit regelmäßig mit Pics auf Social Media. Bei den ganzen hübschen Ladys geriet einer aber irgendwie in den Hintergrund – bis jetzt: Dieses Muskelpaket ist Sarahs Bruder!

Robin Lewe heißt der Hottie, der seine Follower auf Instagram mit ziemlich heißen Schnappschüssen versorgt. Auf seinem jüngsten Post posiert der 33-Jährige lässig am Pool – natürlich oberkörperfrei und gewährt einen Blick auf seinen durchtrainierten Body! Ein älteres Bild zeigt ihn offenbar bei der Vorbereitung für sein hartes Box-Training. Damit wird deutlich: Dieses Sixpack kommt nicht von ungefähr!

Doch Robin präsentiert nicht nur seinen Hammer-Körper im Netz. So teilt er auch gerne mal private Fotos mit seinen Geschwistern. Insbesondere Sophia-Luisa ist oftmals auf seinem Profil zu sehen. Zudem kommentiert die 29-Jährige auch fleißig seine Beiträge.

Instagram / robin_lewe Robin Lewe, Sarah Connors Bruder

Instagram / robin_lewe Robin Lewe, Sarah Connors Bruder

Instagram / anna_maria_ferchichi Valentina und Lulu Lewe, Sarah Connor und Anna-Maria Ferchichi

