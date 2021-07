Claudia Obert (59) präsentiert sich ihren Fans ungewohnt sportlich! Auch wenn die TV-Bekanntheit aus verschiedenen Reality-Formaten vor allem für ihre kecken Sprüche und ihre Liebe zum Champagner bekannt ist, legt sie stets viel Wert auf ihr Äußeres – inklusive perfekt gestylter Outfits. Die Modeunternehmerin kleidet sich hierbei meist sehr elegant. Doch nun überraschte sie ihre Fans mit einem ziemlich untypischen Look: In einem hautengen Sport-Zweiteiler!

Lediglich im Sport-BH und in einer Leggings zeigte sich Claudia am Mittwoch in ihrer Instagram-Story. Dabei präsentierte sie stolz ihren nackten Bauch in der Öffentlichkeit – in ihrer Story sogar auf einem elektrischen City-Roller. In den Clips verriet die Champagner-Liebhaberin dabei auch, wieso sie eigentlich so sportlich gekleidet war: "Ich habe festgestellt, dass ich nicht gerade gehe wie Claudia Schiffer", erklärte sie und ergänzte: "Ich gehe jetzt ab sofort in Therapie." Damit meine sie eine Physiotherapie, in der sie an ihrer Haltung arbeiten wolle.

"Abgenommen habe ich schon durch Kummer und Sorgen", erzählte sie in ihrer Story außerdem ganz locker, bevor sie noch etwas Werbung für ihr Modegeschäft machte. Auch in einem darauffolgenden Feed-Beitrag, in dem sie zusammen mit ein paar Fans zu sehen war, trug sie das lässige Outfit und kündigte dann – für Fans wohl wenig überraschend – an, gleich noch einen Champagner trinken zu wollen.

Claudia Obert, Reality-Star

Claudia Obert, Reality-Star

Claudia Obert, Realitystar

