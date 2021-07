Rosarote Nachrichten von Denise Bröhl! Noch vor zwei Jahren suchte die kölsche Frohnatur bei Love Island nach der großen Liebe. Die fand sie auf der Flirtinsel aber leider nicht und verließ das Format als Single-Dame. Auch nach ihrem TV-Abenteuer wurde es liebestechnisch ruhig um Denise. Kein Mann schien der frechen Rothaarigen den Kopf verdrehen zu können – bis jetzt: Im Promiflash-Interview verriet Denise, sich verguckt zu haben!

Bereits am vergangenen Mittwoch teilte Denise eine Instagram-Story, in der das Knie eines Unbekannten zu sehen war. Dazu textete sie: "Du bist der schönste Zufall meines Lebens!" Promiflash hakte daraufhin bei der Reality-Beauty nach – und Tatsache: Denise hat jemanden kennengelernt! "Glücklich? Ja, sehr! Vergeben? Sagen wir es so: Ich habe nur Augen für einen", schwärmte sie. Ihr noch unbekannter Herzbube habe auf einmal vor ihr gestanden und es funkte direkt!

So richtig offiziell wollen es die beiden Turteltauben noch nicht machen, da sie sich noch in der Kennenlernphase befinden. Ihr Umfeld habe aber schnell eins und eins zusammengezählt: "Noch sind wir super-vorsichtig, dass wir nirgends erwischt werden, was manchmal echt anstrengend ist. Wie soll man das Feuerwerk, wenn unsere Blicke sich treffen, verheimlichen? Meine Freunde haben es sofort erkannt!" Was die Ex-Islanderin für den Mystery-Hottie empfindet, sei unbeschreiblich. Denise lebe momentan einfach ihr eigenes kleines Märchen.

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhls Beine mit einem Männerknie

Instagram / denise.magdalena Ex-"Love Island"-Kandidatin Denise Bröhl

Privat Denise Bröhl nach ihrem Umstyling

