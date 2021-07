Jetzt wollen sie die Bühne stürmen! Falko Ochsenknecht (36) und Patrick Fabian (34) begeistern seit Jahren die Berlin – Tag & Nacht-Fans. Als Ole und André sind sich die beiden in der beliebten Daily eigentlich nicht so grün. Doch ihre musikalische Ader bringt sie vor und abseits der Kamera zusammen: Denn mit "Feiern ohne Ende" veröffentlichen die beiden Schauspieler heute ihren ersten gemeinsamen Song! Promiflash erzählten Falko und Patrick, dass sie damit große Ziele haben.

Er sei sofort begeistert von dem Lied gewesen, freute sich Falko im Promiflash-Interview: "Es ist ein Partyschlager, mich hat er sofort gecatcht, es geht richtig in die Vollen direkt schon am Anfang des Liedes." Kollege Patrick hat gar die große mallorquinische Bühne im Auge: "Der Song passt auf den Ballermann wie die Faust aufs Auge. Es würde mich nicht wundern, wenn Ole und André damit bald dem Publikum auf Mallorca einheizen."

Auf die Veröffentlichung ihres Hits freuen die beiden sich daher sehr – schließlich glauben sie fest an "Feiern ohne Ende"! "Ich gehe davon aus, dass der Song richtig gut kommt und in jedem Biergarten und natürlich auf dem Ballermann so laut wie möglich aus den Boxen schallt", blickte Patrick zufrieden auf den anstehenden Release.

"Berlin – Tag und Nacht" - montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf TVNOW.de.

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht im August 2020

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Stripper bei den SixxPaxx

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht alias Ole ohne Kohle, September 2017

