Zwischen Kevin Hart (42) und Nick Cannon (40) herrscht eine kleine Hassliebe. Immer wieder erlauben sich die beiden Schauspieler mal kleinere, mal größere Scherze miteinander oder machen Witze auf Kosten des anderen. Nachdem Kevin Anfang des Monats zu seinem Ehrentag ein Lama als Präsent von Nick bekam – und das obwohl er tierische Angst vor den Vierbeinern hat – wollte er sich nun rächen. Jüngst veröffentlichte der Komiker die private Telefonnummer seines besten Kumpels.

Am Donnerstag postete der Schauspieler den Schnappschuss einer Werbetafel auf seinem Instagram-Account, auf der in großen Buchstaben zu lesen war: "Ihr braucht einen Rat zum Thema Vaterschaft? Ruft meinen besten Freund Nick Cannon an". Immerhin hatte der 40-Jährige seit Dezember dreimal Nachwuchs mit drei verschiedenen Frauen bekommen und sollte nun ein echter Experte in Sachen Kindererziehung sein. Unter dem Schriftzug prangte schließlich die Handynummer des Rappers.

In seiner Bildbeschreibung verriet Kevin, dass er sich mit der Veröffentlichung der privaten Information seines Freundes ebenfalls einen Spaß mit ihm erlauben wollte. "Da mein Brudi Nick beschlossen hat, mir ein Lama zu meinem Geburtstag zu kaufen, habe ich mich entschieden, auch etwas Nettes für ihn zu tun", klärte der 42-Jährige seine Abonnenten auf. Nick zeigte dann auch gleich das Ausmaß des kleinen Streichs in seiner Story. "Mein Handy hört nicht auf zu klingeln", schrieb der siebenfache Vater.

Getty Images Schauspieler Kevin Hart

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart an seinem Geburtstag im Juli 2021

Getty Images Kevin Hart und Nick Cannon im Februar 2019

