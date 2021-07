Über diesen heißen Schnappschuss freuen sich nicht nur Britney Spears' (39) Fans! Die Sängerin überrascht ihre Follower immer wieder mit ungewöhnlichen Posts. Im Netz zeigt die Musikerin sich sogar oft so bizarr, dass ihre Fans versteckte Botschaften hinter ihren Beiträgen vermuten. Nun sorgte Brit wieder für Aufsehen auf Social Media – dieses Mal aber auf andere Art und Weise: Britney teilte ein Oben-ohne-Bild. Ihr Freund Sam Asghari (27) kann sein Glück bei diesem sexy Anblick kaum fassen.

Auf Instagram postete die 39-Jährige ein Foto von sich, auf dem sie nichts weiter als Jeansshorts trägt. Ihre Brüste bedeckt sie lediglich mit ihren Händen. Kurze Zeit später löschte sie den Beitrag aber wieder und lud das Bild mit einem neuen Filter wieder hoch. Von so viel nackter Haut ist ihr langjähriger Partner Sam offenbar hin und weg. Unter Britneys erstem Post hatte er kommentierte er: "Ich habe sooo ein Glück."

Dem 27-Jährigen können die meisten Fans da offenbar nur zustimmen. Auch in ihrer Fangemeinde lösen Britneys nackte Tatsachen Begeisterungsstürme aus. In den Kommentaren wird die zweifache Mutter für so viel Offenheit gefeiert. "Im wahrsten Sinne des Wortes: #freebritney", schrieb zum Beispiel ein User und spielte damit auf Britneys andauernden Vormundschaftsprozess an.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Ashgari

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari 2019

