Sam Dylan (30) und Rafi Rachek (31) lassen in ihre Beziehung blicken! Eigentlich gaben die zwei Reality-TV-Stars Ende Mai ihre Trennung bekannt. Doch nach einigen Fan-Spekulationen rund um ein Liebes-Comeback bestätigten sie dann mit einem spektakulären Posting im Netz: Sie haben wieder zueinandergefunden! Obwohl sie wieder überglücklich scheinen, räumen Sam und Rafi nun ein: Sie sind definitiv kein perfektes Paar!

Der Versuch, einen ganzen Tag lang nicht zu streiten, scheiterte offenbar kläglich. "Wir haben es keine Stunde hinbekommen. Ich glaube, so sind wir einfach", gab Sam dann ehrlich in seiner Instagram-Story zu. "Es ist so wie es ist, es gibt keine perfekte Beziehung", fügte Rafi dann hinzu. Obwohl Streitereien zwar dazugehören, wollen sie trotzdem versuchen, diese in Zukunft zu reduzieren.

Während ihrer Trennung erkannten die zwei, dass sie einander sehr vermissen. "Wir haben einfach gemerkt, dass wir nicht ohneeinander können", erzählte Sam etwas emotional. Um seine tiefen Gefühle für den einstigen Prince Charming-Kandidaten zu verdeutlichen, machte Rafi ihm sogar ein ganz besonderes Geschenk: ein Auto. Dieses soll ein Ansporn für Sam sein, seinen Führerschein zu machen.

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek im Sommer 2021

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan

privat Sam Dylan und Rafi Rachek

