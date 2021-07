Nun spricht Nina Agdal (29) Klartext. Als Model für die Sports Illustrated Swimsuit Issue wurde die Blondine weltbekannt. Ganze sechs Mal war die Entourage-Darstellerin in verschiendenen Magazinen zu sehen, erstmals 2012 im Alter von 20 Jahren. 2014 zierte sie außerdem das Cover an der Seite von Chrissy Teigen (35) und Lily Aldridge (35). Doch ihr Job war nicht immer einfach, wie sie jetzt verriet. Das Model äußerte sich zu den Schattenseiten des Business.

In einem Interview mit Fox News öffnete sich die gebürtige Dänin und sprach über ihren Sports-Illustrated-Erfolg und die negativen Aspekte ihrer Arbeit. "Ich war fünf bis sechs Tage die Woche unterwegs, einfach ununterbrochen. Während dieser ganzen Zeit habe ich meine Freunde und Familie nicht gesehen", begann die 29-Jährige zu erklären. Sie fuhr fort, dass die meisten Menschen, die ein junges Mädchen auf dem Titelblatt einer Zeitschrift sehen, nicht erkennen würden, dass es noch eine ganz andere Seite des Modelns gibt. "Es ist sehr einsam, bedeutet eine Menge Arbeit und ständiges Reisen – das fordert seinen Tribut, sowohl mental als auch körperlich", beteuerte Nina.

Dennoch wäre ihre Zeit als Fotomodell für sie sehr toll und prägend gewesen. "Es gab mir auch diesen unglaublichen Schub an Selbstvertrauen. Ich dachte: 'Wenn ich das erreichen kann, was kann ich als Nächstes tun?' [...] Das gibt mir auch weiterhin Kraft", erklärte die Blondine. Als sie sich zudem das erste Mal auf dem Cover sah, habe sie das Gefühl gehabt, auf dem richtigen Weg in ihrer Karriere zu sein.

Getty Images Nina Agdal im Juli 2021

Getty Images Nina Agdal bei der amfAR Gala in Mailand

Getty Images Nina Agdal im Februar 2020

