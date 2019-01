Nina Agdal (26) lässt die Hüllen fallen! Mit 26 Jahren gilt sie schon als "alter Hase" im Mode-Business. Bereits seit ihrem 18. Lebensjahr ist Nina ein gefragtes Model. Die Ex von Leonardo DiCaprio (44) hat eine Topfigur und zeigt gerne auch mal etwas mehr Haut. So begeisterte sie in der Sports Illustrated im sexy Badeanzug oder lief als Dessous-Model für Victoria's Secret über den Laufsteg. Jetzt sind absolute Wow-Pics aufgetaucht, auf denen die dänische Schönheit komplett nackt am Strand zu sehen ist!

Bei einem Fotoshooting auf den Turks- und Caicosinseln südwestlich der Bahamas zog Nina nun völlig blank. Die heißen Bilder hat die 26-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal geteilt. Während auf einem Foto noch ein dezentes, rotes Bikinihöschen das Intimste verdeckt, zeigt sie sich in der Seitenansicht vollkommen nackt. Lediglich ein kleines Blümchen ziert an pikanter Stelle ihre Oberweite, während sie sich mit erhobenen Händen durch die Haare fährt.

Die Beauty begeistert ihre Follower aber nicht nur mit ihren freizügigen Pics, sondern auch mit einer Extraportion Selbstironie: Das Topmodel kann sich einen witzigen Kommentar zu ihrem Bild jedenfalls nicht verkneifen. "Derzeit liege ich auf einem Heizkissen, weil ich mir meinen Rücken durchgebogen habe", scherzt die Strandschönheit auf Instagram.

Getty Images Nina Agdal bei der amfAR Gala in Mailand

Instagram / https://www.instagram.com/ninaagdal/ Nina Agdal auf den Turks- und Caicosinseln

Getty Images Nina Agdal in New York



