Welch herzzerreißende Worte von Ashley Cain (30)! Im April hatte die Tochter des ehemaligen Fußballers den Kampf gegen ihre Krebserkrankung verloren. Die Kleine hatte seit ihrer Geburt unter einer besonders aggressiven Form der Leukämie gelitten. Nach seinem Tod gedachten die Eltern ihres Babys immer wieder auf emotionale Weise. So ließen sich der Brite und seine Freundin Safiyya Vorajee (33) beispielsweise ein Tattoo zu ihren Ehren stechen. Jetzt veröffentlichte Ashley ein rührendes Video anlässlich ihres Todestages.

Am Wochenende teilte der Ex on the Beach-Star den bewegenden Post auf seinem Instagram-Account. "Heute vor drei Monaten habe ich meine Heldin verloren", begann er seinen Beitrag und fuhr fort, dass Azaylia nicht nur sein Kind, sondern auch "das wertvollste Geschenk, das sich ein Vater wünschen kann" gewesen sei. "Ich liebe dich, Champ, mehr als das Leben selbst und ich verspreche, dich stolz zu machen!", schrieb der 30-Jährige abschließend zu dem herzzerreißenden Clip. Auch Ashleys Freundin kommentierte den Beitrag. "Mein Herz bricht und füllt sich gleichzeitg mit Liebe. Sie ist das beste Geschenk, das uns jemals geschenkt wurde und wir sind so stolz, ihre Eltern zu sein", schrieb Safiyya.

Erst vor Kurzem hatte der trauernde Vater das Grab seiner Tochter besucht und unter Tränen für sein Baby gesungen. Besonders das Lied "I Wanna Be The Only One" der britischen Musikgruppe Eternal hatte den Papa emotional werden lassen. "Unsere gemeinsamen Lieder zu spielen, gibt mir so viel Wärme in meinem Herzen", hatte Ashley damals zu seiner bewegenden Story geschrieben.

Ashley Cain und seine mittlerweile verstorbene Tochter Azaylia

Ashley Cain mit seiner Tochter

Realitystar Ashley Cain mit seiner Tochter Azaylia

