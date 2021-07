Bindi Irwin (23) ist wohl in der glücklichsten Zeit ihres Lebens! Am 25. März 2021 brachte die Tochter des Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) ihre erste Tochter mit dem Namen Grace Warrior auf die Welt. Seitdem stiehlt das kleine Mädchen ihren Eltern Bindi und Chandler Powell (24) in den sozialen Netzwerken die Show. Doch den überglücklichen Eltern scheint das total recht zu sein. Jetzt feierte Bindi ihren ersten Geburtstag als Mama. Und auch an dem Tag drehte sich alles um Grace!

"Mein erster Geburtstag als Mutter – das ist das schönste Geschenk", schwärmte Bindi von ihrem Baby auf Instagram. "Das Gesicht unserer Grace sagt doch alles", schrieb die 23-Jährige und veröffentlichte dazu ein Foto, wie der kleine Spross vor einer Geburtstagstorte und Blumenbouquets sitzt, als wäre es ihre eigene Geburtstagsparty.

Doch Bindis besonderen Tag widmete sie nicht nur ihrer Tochter. "Heute habe ich gefeiert, indem ich Monty das Krokodil gefüttert und mein wunderschönes Mädchen umarmt habe (nicht gleichzeitig!)", witzelte die gebürtige Australierin. Nach dem Tod ihres Vaters kümmert sich Bindi mit ihrer Mutter Terri und ihrem Bruder Robert (17) gemeinsam um das große Vermächtnis ihres Vaters, indem die Familie zum Beispiel den "Australia Zoo – Home of the Crocodile Hunter" weiterführt.

Instagram / bindisueirwin Robert, Terri, Bindi und Grace Irwin sowie Chandler Powell, Juli 2021

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin

Instagram / bindisueirwin Steve und Terri Irwin

