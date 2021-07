Erwartet Bindi Irwin (22) etwa nach so kurzer Zeit schon wieder Nachwuchs? Im März dieses Jahres machten die Zoowärterin und ihr Ehemann Chandler Powell (24) ihr kleines Familienglück mit der gemeinsamen Tochter Grace Warrior Irwin Powell perfekt. Seitdem gibt die Tochter des verstorbenen Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) immer wieder süße Einblicke in ihr Leben als Mutter. Jetzt sieht es so aus, als wäre die Australierin schon wieder schwanger.

Wie Woman's Day am Montag berichtete, soll die Blondine nur vier Monate nach der Entbindung ihres ersten Babys schon wieder schwanger sein. "Bindi und Chandler wussten von Anfang an, dass sie einen Haufen Kinder wollen und sie sind der Meinung, dass es keinen Grund gibt, zu warten", will eine Quelle gegenüber des Magazins erklärt haben. Zudem sollen die Eltern die freudige Nachricht bereits mit ihrer Familie und ihren Freunden geteilt haben, heißt es.

Als weiteres Indiz für eine zweite Schwangerschaft führt der Insider die von Bindi im Juni angekündigte Social-Media-Pause an. "Ich nehme mir einen Monat Auszeit von den sozialen Medien und dem Großteil meiner Arbeit in der Öffentlichkeit, damit ich bei meiner wunderschönen Tochter und meiner wunderbaren Familie sein kann", hatte die 22-Jährige in einem Instagram-Post erklärt. Der Quelle zufolge will die Tieraktivistin so ihren aktuellen Zustand vor der Öffentlichkeit verbergen, bis sie bereit ist, die Neuigkeiten publik zu machen.

Instagram / chandlerpowell Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit ihrer Tochter

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, Februar 2021

