Erneuter Berlin - Tag & Nacht-Ausstieg von Benjamin Mittelstädt (25)! Ende 2020 schied der Exfreund von Tim Rasch (23) bei der Serie aus. Seine Rolle Jannes hatte zu der Zeit Drogenprobleme in der Storyline und verließ die Hauptstadt, um die Sucht in den Griff zu kriegen. Im Februar kehrte er zur Freude der Zuschauer zurück. Jetzt müssen die Fans des Soap-Schnuckels ganz stark sein – Ben verlässt das Format schon wieder und dieses Mal scheint seine Entscheidung endgültig zu sein.

"Genau heute läuft die letzte Folge mit Jannes bei 'Berlin - Tag & Nacht'. Es wird so sein, dass Jannes eine mehrjährige Haftstrafe bekommen wird und es ist auch höchstwahrscheinlich so, dass Jannes nicht zu BTN zurückkommen wird", verriet Ben nun selbst in seiner Instagram-Story. Damit scheint die Geschichte rundum um den hübschen Tattooliebhaber erstmal innerhalb der Show auserzählt zu sein.

Benjamin war seit 2016 Teil des beliebten "Berlin - Tag & Nacht"-Casts. Er will sich nun neuen Projekten wie seiner Kunst und dem Tattoo-Handwerk widmen. Ob man ihn zukünftig in anderen Serien sehen wird, ist noch unbekannt.

Anzeige

RTL II BTN-Star Benjamin Mittelstädt

Anzeige

RTL II Benjamin Mittelstädt, TV-Star

Anzeige

RTL2 "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Benjamin Mittelstädt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de