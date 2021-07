Selbst nach 17 gemeinsamen Jahren hören Jana Ina (44) und Giovanni Zarrella (43) nicht auf, einander öffentlich ihre Liebe zu bekunden. Schon im Jahr 2005 konnten die Fans der brasilianischen Moderatorin und des einstigen Bro'Sis-Stars im Rahmen einer Doku-Soap die romantische Hochzeit im TV verfolgen. Drei Jahre später wurde auch ihre erste Schwangerschaft und die Geburt ihres Sohnes dokumentiert. Inzwischen sind die beiden schon zweifache Eltern – und immer noch verliebt wie am ersten Tag. Im Netz teilte Jana Ina nun ein süßes Foto mit Giovanni.

Via Instagram postete die 44-Jährige einen Schnappschuss von sich und dem Italo-Schlagerstar. Ungeschminkt und im natürlichen Look grinsen sie Seite an Seite in die Kamera. "Danke, dass es dich gibt", schrieb Jana Ina in der Muttersprache ihres Gatten zu dem Foto. In den Hashtags beteuerte sie ihm zudem ihre ewige Liebe, auch das auf Italienisch. "#persempre", also zu deutsch "für immer", schwor die Beauty unter dem Beitrag.

Neben zahlreichen Followern finden wohl auch ihre Promi-Kollegen die Liebe der beiden beneidenswert. Model Monica Ivancan (44) postete zwei Herz-Emojis in die Kommentare, ebenso wie Alena Gerber (31), die zusätzlich noch schwärmte: "Ihr zwei!" Die ehemalige Der Bachelor-Gewinnerin Jennifer Lange (27) hinterließ ebenfalls ein Herz als Reaktion.

Anzeige

Instagram / janainazarrella Italo-Schlagerstar Giovanni Zarrella mit seiner Ehefrau Jana Ina

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im März 2021

Anzeige

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber in Hamburg im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de