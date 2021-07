Georgina Fleurs (31) Baby wächst und gedeiht! Seitdem die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin im Mai ihre Schwangerschaft bestätigt hat, lässt die Reality-TV-Bekanntheit ihre Follower an dieser Reise teilhaben. Zuletzt klagte die werdende Mutter über Schlafprobleme und Albträume, zuvor machten ihr heftige Krämpfe und Schmerzen zu schaffen. Lange muss sich die Beauty aber wohl nicht mehr mit diesen Umständen arrangieren. Die Geburt rückt näher und Georgina zeigt ihren kugelrunden Babybauch im Netz.

Via Instagram teilte die 31-Jährige ein neues Foto von sich und präsentierte ihre wachsende Körpermitte in einem engen gemusterten Kleid. "Kugelrund und ich werde immer runder und runder", schrieb sie zu dem Bild. Dabei scheint sich der Rotschopf auch weitestgehend zu schonen. "Ich rolle mich quasi von Bett zum Pool ins Restaurant und zurück ins Bett und versuche meine Schwangerschaft so gut es geht zu meistern", ließ die Influencerin ihre Follower wissen.

Schon bald wird die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin noch mehr über ihren Nachwuchs verraten. Am 16. Juli soll ihre Gender-Reveal-Party in Dubai stattfinden und das Geheimnis um das Geschlecht des Babys gelüftet werden. Weil Georgina kürzlich verraten hatte, dass sie ihr Kind George nennen wollte, tippen viele auf einen Jungen.

Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Georgina Fleur, 2021

Georgina Fleur, Realitystar

