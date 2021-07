Tom Daley (27) rockt Olympia 2020! Der attraktive Brite gehört wohl zu den bekannteren Athleten, die ihr Können dieses Jahr in Tokyo unter Beweis stellen. Seit seinem Coming-out, der Hochzeit mit dem Drehbuchautoren Dustin Lance Black (47) und der gemeinsamen Adoption eines kleinen Jungen steht er hoch im öffentlichen Interesse. Seine Medaillen-Erfolge hielten sich bei dem Turmspringer bislang dagegen eher in Grenzen. Dieses Mal lief es für den Vater eines Sohnes richtig gut.

Tatsächlich konnte sich Tom die Goldmedaille sichern. Der britische Turmspringer trat zusammen mit seinem Team-GB-Mitglied Matty Lee im 10-Meter-Turm-Wettkampf beim Synchronspringen der Männer an. "Ich kann immer noch nicht wirklich glauben, was passiert ist. In diesem Moment, als ich als Olympiasieger bekanntgegeben wurde, war ich unaufmerksam – ich habe gequatscht", verriet Tom gegenüber BBC. Er sei stolz, als offen homosexueller Mann diesen Sieg errungen zu haben und hofft, dass dies in der Sportwelt für mehr Sichtbarkeit sorgt.

Sein Ehemann Dustin Lance Blank freut sich mit seinem Liebsten über diesen tollen Sieg. "Ohne Worte! So viele Tränen! Tom, du bist ein olympischer Champion", schrieb der Drehbuchautor auf Twitter.

