Till Adam erklärt seine erneute Flirtshow-Teilnahme! Für viele Fans kam es ziemlich überraschend, dass der Ex on the Beach-Kandidat kurz nach der endgültigen Trennung von seiner On-Off-Freundin Hanna Annika schon wieder sein Glück in einem Datingformat versucht. Der Bademeister gehört zum Cast der aktuellen XXL-Staffel von Take Me Out und ist dort am Dienstagabend zu sehen. Die Anfrage zur Show kam allerdings schon vor längerer Zeit, wie er Promiflash verriet – eine Teilnahme wäre dann nur mit Hanna als Buzzer-Girl möglich gewesen.

"Dass es eine Anfrage von 'Take Me Out' gab, wusste Hanna sogar. Ich habe ihr das auch gezeigt und sie meinte, das geht nur, wenn sie Kandidatin dabei sei", erzählte der Kieler Promiflash im Rahmen der Fashionshow seines TV-Kumpels Eric Sindermann (32). "Dann haben wir uns aber kurzerhand getrennt und dann habe ich mir gesagt: Alles klar, warum nicht die Chance ergreifen? Vielleicht lernt man in der Show jemanden kennen, den man gerne hat", führte er weiter aus. Der 32-Jährige wolle die Erfahrung mitnehmen und hoffe vielleicht sogar auf eine Liebe auf Umwegen. "Weil mich jemand in der Show gesehen hat, der sagt: 'Der Till ist ein guter Typ'", malte er sich aus.

Von den Fans hagelte es für sein Format-Hopping zuletzt allerdings heftige Kritik. Die Zuschauer können nicht verstehen, warum Till es immer wieder in Flirtshows versucht. "Wir haben doch nur dieses eine Leben", rechtfertigte er sich darauf via Instagram – sein Beziehungsstatus bleibt aufgrund der Show aber vorerst geheim.

Till Adam bei der Dr.Sindsen-Fashionshow

Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Hanna und Till bei "Ex on the Beach"

