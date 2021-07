Es wird wieder spannend bei Mein Date, mein bester Freund & ich! Am Montagabend flimmert schon die vierte Folge der Kuppelshow, bei der Single-Frauen mit Hilfe ihres schwulen besten Freundes den Partner fürs Leben finden wollen, über die Mattscheiben. Auch am Ende der Episode wird, so wie es die Regeln der Sendung besagen, wieder ein Gespann per gemeinschaftlicher Entscheidung rausgewählt. Doch wen trifft es diese Woche?

Tatsächlich erhalten Chethrin Schulze (29), ihr TV-Flirt-Partner Alan Wey und ihr bester Freund Patrick sowie Lela Roth, ihr bester Freund Nik und ihr TV-Flirt-Partner Mohamed Aidi (35) dieselbe Stimmenanzahl ihrer Mitstreiter. Aus diesem Grund entscheiden nun ausschließlich alle besten Freunde, wer rausfliegt. Während der eine oder andere Kandidat der Meinung ist, Chethrin und Alan würden eine Show abziehen, glauben andere, dass gerade die beiden den weiteren Verbleib in der Sendung verdient hätten. Immerhin kamen sie sich bereits näher.

Eine Entscheidung steht am Ende von Folge vier allerdings noch aus. Die Episode endet mit den Diskussionen der besten Freunde, bei der wohl vor allem Patrick für seine BFF Chethrin und Nik für seine Kumpeline Lela einsteht. Was glaubt ihr: Wer muss die Show in Folge fünf verlassen? Stimmt ab!

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021 immer montags um 20:15 Uhr auf SAT.1.

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Chethrin Schulze und Patrick

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Lela und Nik

Instagram / patrickwgn "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmer Patrick

