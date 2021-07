Georgina Fleur (31) ist erleichtert! Sechs Wochen musste die hochschwangere Reality-TV-Bekanntheit ohne ihre Frauenärztin in ihrer Wahlheimat Dubai auskommen – jetzt ist diese endlich wieder für sie da. Sichtlich beruhigt erzählte die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story: "Jetzt muss ich mir auch keine Gedanken und Sorgen mehr wegen der Geburt machen. Ich bin froh, dass meine Vertrauensärztin, die Deutsch spricht, da ist." In ihrem wohl letzten großen Schwangerschafts-Update vor der Geburt verriet Georgina auch, wie viel sie aktuell wiegt. Außerdem nahm sie ihre Fans mit zur Ultraschalluntersuchung.

