Es ist ein bewegender Moment für ihn! John Travolta (67) musste im vergangenen Jahr Abschied von seiner Frau Kelly Preston (✝57) nehmen. Die Schauspielerin erlag nach zweijährigem Kampf ihrem Krebsleiden. Immer wieder erinnerte der Grease-Star in rührenden Beiträgen an die Mutter seiner Kinder. Jetzt gab es erneut Anlass für einen emotionalen Gedenkpost: Denn Kellys letzter Film läuft nun in den Kinos an!

In "Off the Rails" unternehmen drei Freundinnen einen verrückten Trip mit dem Zug durch Europa. Die Dreharbeiten begannen im Februar 2019, runde eineinhalb Jahre vor Kellys Tod. Ihr Ehemann John postete den Trailer des Streifens jetzt auf Instagram. "Es war ihr letzter Film und sie war so stolz darauf und auf die talentierten Kollegen, mit denen sie spielen durfte", schrieb er unter den Clip.

Johns Fans waren gerührt von den emotionalen Worten ihres Stars. "Wow, was für eine Kraft sie gehabt haben muss, um diesen Film zu machen", schrieb ein User unter den Post. Viele andere spendeten dem Witwer mit zahlreichen Herz-Emojis Trost.

Anzeige

Getty Images John Travolta, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und ihre Kinder Ella Bleu und Benjamin im Mai 2018 in Cannes

Anzeige

Getty Images Kelly Preston, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de