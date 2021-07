Sie zeigt sich ganz natürlich! Judith Williams (48) heizt für gewöhnlich den Gründern bei Die Höhle der Löwen ein, wenn es darum geht, ihre Produktideen zu bewerten. Doch auch ihren Fans treibt die Investorin mit perfekt inszenierten Posts mitunter den Schweiß auf die Stirn. Dass sie sich auch selbst auf den Arm nehmen kann, bewies die Brünette jetzt mit einem Selfie: Denn was sie damit vorhatte, ist ihr offenbar nicht ganz geglückt!

"Hier ist er: mein Versuch, ein superglamouröses 'No-Make-up-Make-up-Look'-Urlaubsfoto zu posten", schrieb die Unternehmerin unter ein Bild, das sie bei Instagram postete. In die Quere kam ihr dabei anscheinend vor allem der Wind – die Haare der 48-Jährigen wollen sich auf dem Schnappschuss nämlich partout nicht in Szene setzen! "Ich habe es versucht, aber irgendwie sehe ich auf allen Bootsfahrten nicht so sexy aus. Anyone else in my world of imperfection?", klagte sie ihren Followern ihr Leid.

Ihren Fans gefiel Judith auf dem Selfie aber dennoch – oder gerade deswegen! "Viel schöner als jedes geschminkte und gestellte Bild", freute sich eine begeisterte Userin unter dem Beitrag. Viele andere stimmten ihr mit zahlreichen Herz-Emojis zu.

TVNow/ Stefan Gregorowius Unternehmerin Judith Williams

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams im Juli 2021

Actionpress/ Tamara Bieber Judith Williams bei der Glow 2019

