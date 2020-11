Hier zeigt sich Judith Williams (48) mal ganz anders! Nicht nur bei Die Höhle der Löwen interessiert sich die Unternehmerin für Beauty und Fashion, auch privat präsentiert sich die 48-Jährige stets stylish. Normalerweise kennt man die Investorin mit einem eher klassischen und eleganten Erscheinungsbild, doch nun hat sie sich an einen wilden Look gewagt. Und: Judiths Fans zeigen sich im Netz begeistert von ihrem neuen Aussehen.

Auf Instagram sieht man die Brünette auf ihrem neuen Bild mit einer voluminösen Lockenmähne. Da man die Moderatorin sonst vor allem mit glatten Haaren kennt, zeigen sich ihre Fans sehr überrascht von der Verwandlung. Die Kommentare offenbaren jedoch, dass die Follower von Judith den neuen Look feiern. Sie kommentieren beispielsweise: "So habe ich dich noch nie gesehen, aber super hübsch sieht das aus", "Schön mit den Locken und deinem Lächeln" oder "Du solltest öfter Locken tragen".

Im Gegensatz dazu präsentierte sich die Beauty-Expertin in der achten Staffel von "Die Höhle der Löwen" weniger mutig. Am Ende der Sendung ging die Let's Dance-Teilnehmerin mit lediglich drei Deals aus der Sendung. Danach platzen jedoch zwei der Vereinbarungen, sodass Judith am Ende nur in Nui-Naturkosmetik investierte.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams mit einem Schmuki bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Stefan Gregorowius Judith Williams in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams testet Sorose bei "Die Höhle der Löwen"

