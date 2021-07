Katharina Wagener (26) ist total erleichtert! Die Are You The One?-Bekanntheit genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen – sie und ihr Partner Kevin Yanik erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Allerdings bereitete die Lage ihres ungeborenen Sohnes dem Traumpaar in den vergangenen Wochen Sorgen. Der Kleine hatte sich nämlich noch nicht gedreht – bis jetzt: Kathi ließ ihr Baby beim Arzt in die richtige Position bringen und filmte die ganze Prozedur auch noch!

In ihrer Instagram-Story meldete die Blondine sich sichtlich erleichtert nach ihrem Termin. "Es hat geklappt! Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, es ging so schnell. Und es hat einfach funktioniert", schwärmte die Influencerin begeistert. Der Gynäkologe habe das Baby von außen gedreht – das Wendemanöver habe nur knapp drei Minuten gedauert: "Jetzt liegt er mit dem Kopf nach unten und ich hoffe, es bleibt so." Die Behandlung wollte Kathi wohl unbedingt mit ihren Followern teilen: Auf dem Instagram-Account der Geburtshilfe Bochum erschien sogar ein Live-Video, in dem die ganze Prozedur zu sehen war.

Das Wohlbefinden des Babys schien die Aktion nicht sonderlich beeinträchtigt zu haben. "Sein Herzschlag ist ganz normal, er ist auch nicht aufgeregt gerade. Er ist ganz entspannt. Er hat sehr gut mitgemacht. Ich bin sprachlos", teilte die überglückliche Kathi ihren Fans mit.

Anzeige

Instagram / geburtshilfebochum Kathi Wagener, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im Juli 2021

Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de