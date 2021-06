Katharina Wagener (26) gibt ein Schwangerschaftsupdate! Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin und ihr Liebster Kevin Yanik werden bald zum ersten Mal Eltern. Auch das Geschlecht hat das Paar bereits verraten: Die zwei Turteltauben bekommen einen Jungen! Mittlerweile ist die Influencerin bereits in der 32. Woche – doch bislang hat sich der Kleine noch nicht gedreht. Deshalb hat Kathi nun ganz viel Ruhe verordnet bekommen.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Beauty aus Dortmund nach ihrem Termin bei der Hebamme zu Wort. "Mein kleines Baby liegt immer noch falsch rum und sie meinte tatsächlich zu mir: Dadurch, dass ich momentan viel Stress habe [...], dass der Kleine deshalb so ein bisschen in den 'Sitzstreik' geht", erzählte sie. Deshalb wolle Kathi die nächsten Wochen auch ganz entspannt angehen. "Weil bringt ja alles nichts, nicht auf seinen Körper zu hören – ganz im Gegenteil", räumte sie ein.

Auch sonst hat die 26-Jährige momentan mit den typischen Strapazen einer Schwangerschaft zu kämpfen. Wie sie vor wenigen Wochen im Netz verriet, leide sie momentan unter Schlafproblemen. "Ich werde halt zehn Mal wach in der Nacht, muss immer Pipi machen, und dann brauche ich immer eine halbe Stunde, um wieder einzuschlafen", erklärte sie.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Reality-TV-Stars

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, "Are You The One?"-Teilnehmerin

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, "Are You The One?"-Teilnehmerin

