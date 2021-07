Mit diesen Liebes-News hatten ihre Fans wohl nicht gerechnet! Chrishell Stause (40) sorgte mit ihrer Trennung vom Profitänzer Keo Motsepe Ende Februar für Aufruhr: Denn die "Selling Sunset"-Darstellerin machte ihrem Verflossenen damals schwere Vorwürfe. Doch der Herzschmerz scheint die Blondine jetzt nicht mehr zu belasten – denn es gibt einen Neuen an ihrer Seite. Und den kennen Fans der Show bereits: Chrishell datet jetzt nämlich ihren Serien-Boss Jason Oppenheim!

Wie der Geschäftsmann dem Magazin People erzählte, habe sich das Verhältnis der beiden in den vergangenen Monaten verändert: "Chrishell und ich sind sehr gute Freunde geworden, was sich dann in eine wundervolle Beziehung entwickelt hat. Sie ist mir wirklich sehr wichtig und wir sind sehr glücklich zusammen." Gemeinsam mit anderen Mitgliedern aus dem Cast des Netflix-Hits reiste das Paar kürzlich nach Capri.

Aus dem Urlaub meldete sich die fröhliche Reisegruppe auf Instagram. Unter einer Reihe sonniger Schnappschüsse gratulierte auch Jasons Bruder Brett zum Liebesglück: "Hab dich gern, Chrishell! Danke, dass du meinen Bruder glücklich machst."

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause mit ihrem Freund Keo Motsepe

Instagram / chrishell.stause Jason Oppenheim und Chrishell Stause mit ihren "Selling Sunset"-Kollegen

Getty Images Chrishell Stause im Dezember 2018

