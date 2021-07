Claudia Obert (59) und Frédéric von Anhalt (78) werden wohl keine Freunde mehr. Schon in der jüngsten Folge von Kampf der Realitystars wurde deutlich, dass der Adoptivprinz ein großes Problem mit der Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmerin hat: Vor allem Claudias laute Art, dass sie ständig im Bikini rumläuft und mit ihrem Luxusleben prahlt, ging dem Mann der verstorbenen Schauspielerin Zsa Zsa Gabor (✝99) offenbar ziemlich gegen den Strich. Jetzt eskalierte der Zoff zwischen Frédéric und Claudia komplett.

Die 59-Jährige stellte den Adligen in der Sala zur Rede, nachdem er immer wieder behauptet hatte, dass Claudia keine "müde Mark" auf ihrem Konto hätte und sie als fake bezeichnete. "Woher will denn so ein eingebildeter alter Knochen wissen, was ich auf dem Konto habe?", fragte Claudia in Rage. "Du hast kein Geld auf dem Konto, du bist blank, du bist pleite, du passt nicht an unseren Tisch, du sitzt nicht mit mir", brüllte Frédéric ihr daraufhin forsch ins Gesicht. Doch das ließ die deutsche Unternehmerin nicht auf sich sitzen und schrie zitternd vor Wut zurück: "Ich bin aber keine Masochistin, deine Ehefrau ist 'ne Masochistin gewesen."

Für den Geschäftsmann war der Kommentar über seine verstorbene Frau zu viel. Nach einem weiteren kurzen Wortgefecht mit Claudia brachen bei Frédéric alle Dämme: Er legte sich in sein Bett und fing tatsächlich bitterlich an zu weinen. "Was Claudia sich erlaubt hat, ging zu weit. Mit der Frau kann ich mich nie mehr an einen Tisch setzen", erklärte er im Einzelinterview. "Ganz getroffen hat es mich, als sie anfing mit Zsa Zsa Gabor. Ich habe meine Frau geliebt, ich habe sie gepflegt und sie ist gestorben."

RTLZWEI Loona, Claudia Obert, Gina-Lisa Lohfink und Narumol bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Frédéric von Anhalt und Walther Hoffmann bei "Kampf der Realitystars"

Getty Images Zsa Zsa Gabor und Frédéric von Anhalt, 1989

