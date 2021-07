Maya Jama (26) und Ben Simmons demonstrieren ihre Liebe im Netz! Schon seit einigen Monaten wurde um eine Liebelei zwischen der Moderatorin und dem einstigen On-Off-Lover von Kendall Jenner (25) spekuliert. Anfang des Monats wurde es dann eindeutig: Die TV-Beauty und der Basketballspieler turtelten in aller Öffentlichkeit bei einem Wimbledon-Tennisspiel. Nun sollen offenbar auch ihre Follower wissen, wie glücklich sie miteinander sind. Im Netz postete Maya niedliche Bilder mit Ben.

In ihrer Instagram-Story teilte die Britin süße Schnappschüsse in Schwarz-Weiß und zeigte damit, wie wohl sie sich miteinander fühlen. Gleich viermal ist das Paar kuschelnd, knutschend und posierend zu sehen. Für den Liebes-Post gab es auch einen Anlass: Der Profisportler wurde vor einigen Tagen 25 Jahre alt. "Alles Gute zum Geburtstag", schrieb sie in die Mitte der Collage, inklusive eines dicken roten Herz-Emojis.

Schon vor zwei Monaten plauderte eine Quelle gegenüber Mirror aus, dass es zwischen Maya und Ben wie am Schnürchen laufen soll. Selbst die Entfernung zwischen ihren Wohnorten stellt angeblich kein Hindernis dar. "Sie sind wirklich ineinander verliebt und die Tatsache, dass [Maya] nach Philadelphia geflogen ist, um bei ihm zu sein, sagt eine Menge aus", hatte der Insider damals verraten.

Anzeige

MEGA Kendall Jenner und Ben Simmons im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Ben Simmons, Basketballer

Anzeige

Getty Images Maya Jama, britische Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de