Hat es zwischen Take Me Out-Boy Marc und Anna Orlova etwa gefunkt? In der vergangenen Folge der Kuppelshow kam es wieder mal zu einem Date. Nachdem der Lockenkopf seine Frage gestellt hatte, gefiel ihm die Antwort der brünetten Schönheit am besten und er ließ ihr Licht bis zum Ende an. Anschließend verbrachten die beiden eine Fahrt in der pinken Limousine. Wurde aus dem Date vielleicht sogar mehr?

In einem Instagram-Livestream mit Show-Mitstreiter Till Adam sprachen Marc und Anna nun Klartext. "Ich wohne in Berlin, bin gefühlt 30 Jahre älter. Marc, du bist auf jeden Fall ein cooler, sympathischer Typ", erklärte die Beauty. Nach der großen Liebe hört sich das jetzt allerdings nicht an. "Was soll ich sagen – ich kenne ihn nur 20 Minuten", fuhr die Radiomoderatorin fort. Und für das kurze Rendezvous gebe es offenbar auch einen Grund. "Die musste danach ja direkt zu ihren Hunden", verriet Marc. Dennoch wollen die beiden weiterhin in Kontakt bleiben und sich vielleicht sogar mal besuchen kommen.

Irgendetwas muss Anna an Marc ja offensichtlich gefallen haben, dass sie so lange im Rennen um den Single blieb. "Ich muss sagen, der Grund, warum ich mit dir rausgegangen bin, ist: Du warst der Einzige, der nicht schleimig war", erzählte Anna. Der Beau habe auf sie einen positiven und coolen Eindruck gemacht. "Das kann ich nur zurückgeben", schmunzelte Marc. Das letzte Wort ist zwischen den beiden also noch nicht gesprochen.

Anzeige

Instagram / annajamfm Anna Orlova, TV-Bekanntheit

Anzeige

TVNow/ Guido Engels "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

Anzeige

Instagram / annajamfm Anna Orlova mit ihrem Hund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de