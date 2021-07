Zwischen Aurelia Lamprecht und Diogo Sangre geht es heiß her! Die Love Island-Beauty und der ehemalige Temptation Island-Verführer befinden sich bei Are You The One – Reality Stars in Love in einem ständigen Auf und Ab. Eigentlich fühlen die beiden sich zueinander hingezogen, doch immer wieder kracht es zwischen ihnen. Bei einer Challenge gewannen sie nun ein gemeinsames Date: Aurelia und Diogo durften sich gegenseitig massieren – miteinander reden mussten sie dabei zum Glück nicht...

Zusammen mit Salvatore Vassallo und Kathleen Glawe besuchten die zwei einen Massagekurs. Während Salvatore seine Flirtpartnerin daraufhin ordentlich durchknetete, ging es bei Diogo und Aurelia wesentlich sanfter zu. Als der 26-Jährige auf der Beauty saß, kam es zu einem leidenschaftlichen Kuss. Erst küsste er Aurelias Mund, dann glitt er hinunter zu ihrem Dekolleté. Ihrem zufriedenen Lächeln zufolge genoss sie die Intimitäten in vollen Zügen.

Zuvor war Diogo auf Distanz gegangen. Ob das Date die beiden einander wieder nähergebracht hat? "Eine Massage ist schon sehr intim, klar. Aber ich bin ja sehr offen, habe damit also kein Problem, und Diogo ist ja auch sehr offen. Deswegen lasse ich das auch zu", erklärte Aurelia hinterher den intimen Moment.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Aurelia Lamprecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de