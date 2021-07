Könnten die Biebers tatsächlich Nachwuchs erwarten? In den vergangenen Wochen hielt sich das Gerücht wacker, dass Justin (27) und Hailey (24) bald Eltern werden. Das Model bestritt die Baby-Spekulationen allerdings. Doch das hielt die Fans des Paares nicht davon ab, weiter munter ihre Vermutungen aufzustellen – insbesondere nachdem nun ein Foto der beiden Stars aufgetaucht ist, auf dem der Sänger den Bauch seiner Frau sanft streichelt...

Paparazzi lichteten Hailey und Justin am vergangenen Montag beim Verlassen einer Ausstellung ab. Dabei wurde die Abendgarderobe der beiden von einer simplen – jedoch womöglich sehr bedeutsamen – Geste komplett in den Hintergrund gerückt: Der "Peaches"-Interpret umfasst auf den Bildern liebevoll und fast beschützend den Bauch der 24-Jährigen. Auch wenn unter ihrem schwarzen hautengen Kleid absolut keine Babykugel zu entdecken ist, heizte diese Berührung jetzt erneut die Gerüchteküche an.

Ob die beiden Turteltauben nun ihr erstes Kind erwarten oder nicht, das bleibt vorerst wohl noch abzuwarten. Dass Hailey und Justin aber unbedingt viele kleine Mini-Biebers wollen, ist ein offenes Geheimnis. Ein Insider plauderte Ende vergangenen Jahres gegenüber Us Weekly aus: Der Chartstürmer wünscht sich eine Großfamilie mit seiner Gattin – allerdings erst, wenn sie sich dafür bereit fühlt. Vielleicht ist das ja mittlerweile der Fall...

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber

MEGA Hailey und Justin Bieber bei einer Ausstellung in Hollywood im Juli 2021

Getty Images Justin Bieber und seine Frau Hailey auf einem roten Teppich

