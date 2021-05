Sie treibt viel Sport! Model Hailey Bieber (24) war in den vergangenen Jahren vor allem durch ihre Ehe mit dem Sänger Justin Bieber (27) häufig im Gespräch. Nach nur wenigen Wochen Beziehung hatten sich die beiden verlobt und heirateten bereits kurze Zeit später. Doch nicht jeder gönnte ihnen das Liebesglück: Die Community von Justins Ex-Freundin Selena Gomez (28) schrieb immer wieder Hassnachrichten gegen Hailey, weshalb sie zuletzt sogar Abstand von Social Media nehmen wollte. Doch trotz der kleinen Pause teilt Hailey weiter Bilder – und präsentiert jetzt stolz ihre Bauchmuskeln.

Am Sonntag zeigte Hailey ihren 35,1 Millionen Followern auf Instagram erneut, was sie hat: In einem kurzen schwarzen Top posierte sie für zwei Selfies. Auch wenn ihr Bauch auf den Fotos nicht komplett zu sehen war, konnte man ihre Bauchmuskeln sehr deutlich erkennen. Das Model scheint in der letzten Zeit viel Sport gemacht zu haben. Die Beauty ließ die beiden Schnappschüsse für sich sprechen, unter dem Beitrag teilte sie lediglich ein paar Emojis.

Haileys Fans freuten sich offenbar über die Schnappschüsse: "So wunderschön", und "Wow, diese Bauchmuskeln", schrieben verschiedene User unter dem Beitrag. "Atemberaubend", betitelte ein anderer Follower die Bilder.

Anzeige

Instagram / haileybieber Model Hailey Bieber, 2021

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber in New York

Anzeige

Getty Images Justin Bieber und seine Frau Hailey auf dem roten Teppich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de