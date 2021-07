Was für ein zuckersüßer Auftritt! In ihr Familienleben gewährt Caroline Beil (54) nur noch selten Einblicke. Ihren Mann Philipp Sattler heiratete die Schauspielerin 2018 still und heimlich in einer romantischen Zeremonie in Schottland. Schon kurz zuvor hatte ihre gemeinsame Tochter Ava das Licht der Welt erblickt. Inzwischen ist die Kleine bereits vier Jahre alt – und machte an der Seite ihrer Eltern nun sogar ihre ersten Schritte auf dem roten Teppich!

Bei einer Benefiz-Vernissage der Malerin Juliane Golbs in Hamburg erschien Caroline in ganz besonderer Begleitung. Nicht nur ihr Mann Philipp, sondern auch Töchterchen Ava trat mit der 54-Jährigen vor die Fotografen. Dabei ist der kleine Lockenkopf allerdings noch etwas schüchtern. Ihr Gesicht hielt die Vierjährige versteckt und blieb Mama und Papa zugewandt. Geplant war der Auftritt eigentlich nicht. Die Entscheidung, ihr Kind mitzunehmen, war spontan gefallen. "Wir hatten seit einer Woche kein Au-pair-Mädchen mehr und wir wollten noch weiter an die Ostsee", erklärte die Darstellerin gegenüber RTL.

Dabei war Ava im Grunde genommen sogar vor ihrer Geburt schon in den Schlagzeilen. Als Caroline mit ihr schwanger wurde, war sie bereits 50 Jahre alt. Wegen ihres späten Mutterglücks hatte sie mit harter Kritik zu kämpfen, wehrte sie aber vehement ab. "Klar bin ich 70, wenn das Kind 20 ist. So what? Elternliebe hat nichts mit dem Alter zu tun", hatte sie damals im Gespräch mit Bunte klargestellt.

Instagram / philipp_m_sattler Caroline Beil und Philipp Sattler bei ihrer Hochzeit 2018

Action Press / Ot,Ibrahim Philipp Sattler und Caroline Beil mit Tochter Ava bei der Vernissage Juliane Golbs' in Hamburg, 2021

Instagram / beilcaroline Caroline Beil im Juni 2017

