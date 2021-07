Gigi Hadid (26) gibt Einblicke in ihr Privatleben! Die Laufstegschönheit steht schon seit vielen Jahren im Rampenlicht und gehört zu den erfolgreichsten Models der Welt. Während Fans stets viel von ihren Fotoshootings zu sehen bekommen, zeigt Gigi jedoch nur wenig von ihrem Leben abseits der Laufstege oder Kameras. Besonders von ihrer kleinen Tochter Khai, die sie im September letzten Jahres zur Welt brachte, teilt die Beauty nur wenig. Doch nun zeigte sie einen kleinen Eindruck von ihrem Leben mit Baby – und postete ein süßes Foto von ihrer Tochter und ihrer Schwester!

Vor wenigen Tagen teilte Gigi einen Instagram-Post mit ihren Fans, in dem verschiedenste Fotos und Videos zu sehen waren. Auf einem der Bilder war ihre jüngere Schwester Bella Hadid (24) zu sehen, die ebenfalls als Model arbeitet. Bella hielt auf dem Foto Gigis Töchterchen Khai in die Luft – und zeigte der Kleinen dabei die Skyline, vor der sie mit ihr stand. Gigis Schwester, deren Gesicht auf dem Bild nicht ganz zu sehen ist, schien das Kind dabei liebevoll anzulächeln.

Das Gesicht des Babys war auf dem Schwarz-Weiß-Foto wie üblich aber nicht zu erkennen. Denn Gigi möchte nicht, dass ihre Tochter ungefragt in der Öffentlichkeit steht. So appellierte sie sogar erst vor wenigen Wochen an Paparazzi und Fans, das Gesicht ihrer Tochter bei Schnappschüssen von Ausflügen der beiden doch bitte stets unkenntlich zu machen.

Instagram / gigihadid Bella Hadid und Gigis Tochter Khai, 2021

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai im Mai 2021

