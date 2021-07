Karolina Kurkova (37) genießt ihr Baby-Glück! Im Mai wurde das Model zum dritten Mal Mama. Zu ihren zwei Söhnen Tobin und Noah, die sie mit ihrem Ehemann Archie Drury bekam, gesellte sich nun ihre Tochter Luna Grace. Seitdem postete die gebürtige Tschechin immer wieder entzückende Einblicke in ihr Mama-Dasein. Nun hat die blonde Schönheit einen neuen Schnappschuss ihrer kleinen Tochter veröffentlicht und dabei ein paar niedliche Details verraten.

Auf Instagram teilt die 37-Jährige das niedliche Foto ihres Sprösslings und zeigt damit, wie groß ihr Kind inzwischen geworden sei. "Baby Luna Grace ist drei Monate alt", erklärt die stolze Mama und fügt hinzu, dass die Zeit anscheinend verfliegt, wenn man Spaß hat. Auch in ihrer Story zeigte Karolina bereits einige Bilder sowie ein Video ihrer Tochter, in welchem die Kleine aufgeweckt in die Kamera blickte.

Bei den Fans der dreifachen Mama kommt die goldige Momentaufnahme offenbar super an – und auch einige Promis kommentierten den Beitrag des ehemaligen Victoria's Secret Engels schon mit großer Begeisterung: "Sie ist so wunderschön", schwärmt beispielsweise Karolinas gute Freundin Kim Perell in den Zeilen unter dem Post – und die Schauspielerin Ali Landry (48) bezeichnet den kleinen Fratz dort sogar als "Engelsbaby". Auch Modelkollegin Martha Hunt (32) ließ sich von Luna Grace verzaubern, denn sie widmet der Kleinen viele Emojis mit Herzaugen.

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkovas Tochter Luna Grace im Juli 2021

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova und ihre Tochter Luna Grace im Mai 2021

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova stillt ihre Tochter Luna Grace, Mai 2021

