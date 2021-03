Huch, gibt es etwa schon Baby-News bei Karolina Kurkova (37)? Das Topmodel, das erst Ende letzten Jahres seine Schwangerschaft bekannt gab, überrascht seine Fans jetzt mit einem ganz besonderen Schnappschuss von seiner Familie, auf dem sie in einer Geburtswanne strahlend ihr Baby im Arm hält. Aber Entwarnung: Das süße Familienfoto zeigt den Augenblick kurz nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes Noah.

Mit ihrem neuesten Post hat die ehemalige Victoria's Secret-Beauty bestimmt erst mal einige Follower auf's Glatteis geführt: Sie sitzt freudestrahlend mit einem Baby in der Wanne, hinter ihr Sohnemann Tobin und Ehemann Archie Drury. Die werdende Dreifach-Mama klärt die Situation aber direkt auf: "Ich liebe diese süße Erinnerung an meine natürliche Wassergeburt zu Hause mit Noah.", schreibt sie. Auch Töchterchen Luna Grace will die Blondine in ihren vier Wänden per Wassergeburt auf die Welt bringen. Sie kann es wohl gar nicht mehr erwarten!

Den Namen der kleinen Schwester haben übrigens ihre großen Brüder Tobin und Noah selbst ausgesucht. Die beiden Jungs werden Luna Grace sicherlich voller Vorfreude erwarten. Wann der Geburtstermin sein wird, hat Karolina bislang nicht verraten – bis dahin lässt sie die Fans bestimmt weiterhin an niedlichen Erinnerungen teilhaben.

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova mit ihrem Mann und ihren Söhnen

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova und ihr Sohn Tobin Jack Drury im Januar 2021

Getty Images Karolina Kurkova in Milan, 2020

