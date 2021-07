Erste Einblicke in die Jubiläumsstaffel von American Horror Story! Seit 2011 versetzt die Horror-Anthologie-Serie von Ryan Murphy (55) und Brad Falchuk (50) die Fans in Angst und Schrecken. In den USA startet am 25. August die bereits zehnte Staffel, die den Titel "American Horror Story: Double Feature" trägt. Wie in den Seasons zuvor geben auch dieses Mal nach und nach Teaser Einblicke in den Inhalt der neuen Folgen. Nun wurde endlich der offizielle Trailer veröffentlicht.

Dass die Staffel, wie der Name bereits vermuten lässt, zwei Storys – eine zu Wasser und eine zu Land – erzählt, war bereits bekannt. Nun gibt es mehr Infos, was die Fans erwartet. Der Trailer auf Instagram zeigt Außerirdische und Wasserwesen, die auf schaurige Weise aufeinandertreffen. In einer Szene kommt es zu einem Kuss der Kreaturen, bei denen eine schwarze Pille von Zunge zu Zunge weitergegeben wird.

Außerdem verrät der Trailer die Namen der beiden Handlungsstränge: "Part I: Red Tide" und "Part II: Death Valley". Wann die neuen Folgen in Deutschland zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Doch das Warten könnte sich lohnen: Neben bekannten Gesichtern der "American Horror Story"-Reihe sind unter anderem auch Paris Jackson (23) und Kaia Gerber (19) mit von der Partie.

Getty Images Regisseur Ryan Murphy

Getty Images Evan Peters, Sarah Paulson und Ryan Murphy

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber im August 2020

