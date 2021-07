Taylor Swift (31) setzt sich für das olympische Team der USA ein! Vor wenigen Tagen sorgte das Wettkampf-Aus der Turnerin Simone Biles (24) für Entsetzen bei ihren Fans: Aufgrund ihrer psychischen Gesundheit entschied sie sich, nicht weiter an der internationalen Sportveranstaltung teilzunehmen. Seitdem haben viele Promis der Sportlerin ihre Unterstützung zugesichert – darunter auch Justin Bieber (27). Jetzt meldet sich Taylor ebenfalls zu Wort: Dabei macht die Sängerin klar, dass sie hinter der amerikanischen Mannschaft steht!

Auf Twitter veröffentlicht der offizielle Account der diesjährigen Olympischen Sommerspiele gerade ein Video von den Athletinnen beim Trainieren. Der Clip ist mit der Stimme der 31-Jährigen unterlegt, die eine herzergreifende Botschaft vermittelt. "Sie haben einfach nicht damit gerechnet, dass das jetzt im Mittelpunkt steht", meint Taylor auf die jüngsten Geschehnisse bezogen und fügt an: "Sie haben dafür trainiert. Sie haben davon geträumt. Sie gehören hierher."

Zusätzlich zeigt die "Blank Space"-Interpretin in dem Video ihre Anerkennung gegenüber den US-amerikanischen Turnerinnen Jade Carey und Sunisa Lee, die nach dem Olympia-Aus von Biles mit ihren Leistungen glänzten. "Es wäre nicht überraschend, wenn die Geschichte von hier aus weitergeht, im Mehrkampf der Frauen in Tokio", lässt die Musikerin verlauten. Und tatsächlich: Lee wurde am vergangenen Donnerstag sogar zur Olympiasiegerin in der Disziplin gekürt.

Getty Images Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Tokio im Juli 2021

Getty Images Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Tokio im Juli 2021

Instagram / sunisalee_ Sunisa Lee, Turnerin

