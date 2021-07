Justin Bieber (27) ist offenbar ein Supporter von Simone Biles (24)! Kürzlich hatte die Turnerin bekannt gegeben, dass sie nicht am olympischen Mannschaftsfinale der Frauen teilnehmen wird. Auch beim Mehrkampffinale in Tokio fehlte die in Ohio geborene Sportlerin. Jetzt gab sie ihr endgültiges Olmypia-Aus bekannt, indem sie auch von ihren Startplätzen bei den Einzelwettkämpfen zurücktrat. Der Grund: Sie wolle ihre psychische Gesundheit vorziehen. Nicht jeder kann eine derart weitreichende Entscheidung nachvollziehen – doch ein Promi steht ganz besonders hinter der Gold-Medaillen-Gewinnerin. Mit einigen liebevollen Worten drückt Justin öffentlich seine Unterstützung für die Sportlerin aus.

Auf Instagram veröffentlichte der Sänger einen Post, mit dem er zum Ausdruck brachte, dass er sogar richtig stolz auf die 24-Jährige sei. "Niemand wird jemals den Druck verstehen, dem du ausgesetzt bist!", begann der "Baby"-Interpret seinen Beitrag und fuhr fort, dass die beiden sich zwar nicht persönlich kennen, aber dass ihn Simones Rücktrittsenscheidung tief beeindruckt. "Wenn das, was man normalerweise liebt, einem die Freude raubt, ist es notwendig, einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, warum", erklärte der 27-Jährige weiter.

Justin verriet zudem, dass er sich vor Jahren in einer ähnlichen Situation befand. Der Ehemann von Hailey Bieber (24) erklärte, dass ihn einige Leute für verrückt hielten, als er seine Konzerttour nicht bis zum letzten Gig durchzog, sondern stattdessen frühzeitig abbrach. "Es war das Beste, was ich für meine seelische Verfassung tun konnte", versicherte der "Peaches"-Interpret abschließend.

Getty Images Simone Biles im Juli 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Getty Images Turnerin Simone Biles im Oktober 2019 in Stuttgart

