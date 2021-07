Was war der Grund dafür, dass Katharina Wagener (26) ihren Nachwuchs im Bauch drehen ließ? Seit Februar ist es offiziell: Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin und ihr Verlobter Kevin Yanik erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Im Netz gibt die schwangere Schönheit immer wieder Updates zur Größe ihres Embryos. Mit ihrer neuesten Aktion sorgte die Blondine jetzt allerdings für Aufsehen bei ihren Fans: Kathi filmte, wie der Frauenarzt eine Wendung ihres Babys im Bauch durchführte – doch wozu der ganze Aufwand?

"Unser Baby lag seit dem siebten Monat in Beckenendlage, das heißt, mit dem Po nach unten", erklärte Kathi im Promiflash-Interview. Durch diese Position hätten Probleme auftreten können und das Kind hätte höchstwahrscheinlich nicht auf natürlichem Wege zur Welt gebracht werden können. Dieses Risiko habe das Paar nicht eingehen wollen. Vor der Wendung war die Bald-Mama dann allerdings ziemlich aufgeregt. "Es war natürlich ein komisches Gefühl. Ich habe gefühlt, wie das Kind von unten mit dem Popo nach oben gedrückt wurde, und dann hatte ich es auf einmal unter den Rippen hängen", erzählte Kathi.

Schmerzen habe die werdende Mutter allerdings keine verspürt. "Es war ein leichter Druck", verriet Kathi. Die Prozedur habe gerade einmal zweieinhalb Minuten gedauert. Auch wenn die Wendung bei Kathi nicht besser hätte laufen können, erntet die Methode viel Kritik, wie Kathi berichtet: "Natürlich hört man viele Horrorgeschichten, was passieren kann. Aber ich finde, eine Mama sollte das immer selbst entscheiden", erzählte die Beauty. Wenn sich Kathis Spross jetzt nicht mehr dreht, könne der Kleine auf natürlichem Wege entbunden werden. Bis dahin will sich die 26-Jährige jetzt reichlich Ruhe und Entspannung gönnen.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im Juni 2021

Instagram / kevinyanik "Are You The One?"-Paar Katharina Wagener und Kevin Yanik

