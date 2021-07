Wie schnell Katharina Wageners (26) Baby doch in ihrem Bauch wächst! Im Februar verkündete die ehemalige Are You The One? -Teilnehmerin, dass sie und ihr Verlobter Kevin Yanik zum ersten Mal Nachwuchs erwarten würden. Seitdem hält die Blondine ihre Fans regelmäßig mit spannenden Neuigkeiten zu ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Kürzlich gab die Dortmunderin nun ein weiteres Baby-Update und verriet, wie groß ihr Sohn mittlerweile sei.

In ihrer Instagram-Story wand sich die Reality-TV-Bekanntheit an ihre Fans und verriet, dass sie inzwischen in der 34. Schwangerschaftswoche sei. Damit befindet sich Kathi bereits im dritten Trimester. In einem Video, in dem die werdende Mutter ihren runden Bauch streichelte, gab die 26-Jährige außerdem gleich noch bekannt, wie sehr ihr Kind in den letzten Wochen gewachsen ist. "Mein Baby hat schon die Größe einer Ananas", erklärte die Beauty.

Erst kürzlich hatte Kathi verraten, dass sich ihr Sohn im Bauch bisher noch nicht gedreht hätte. Deswegen erkundigte sie sich bei ihrer Community nach Empfehlungen für Krankenhäuser, die eine sogenannte Beckenendlagen-Geburt anbieten. Bei dieser Entbindungsart wird das Kind nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Po zuerst geboren, sollte es sich nicht in die richtige Position begeben. Kathi wollte sich nach weiteren Krankenhäusern in ihrer Nähe umsehen, die eine solche Geburt anbieten, da ihre favorisierte Klinik dies nicht täte, verriet sie.

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Juni 2021

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Juni 2021

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de