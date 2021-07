Wie ernst ist es zwischen Jennifer Lange (27) und Darius Zander (37)? Nach der gescheiterten Beziehung mit Andrej Mangold (34) scheint das Liebesleben der einstigen Der Bachelor-Siegerin seit Kurzem wieder Fahrt aufzunehmen. An der Seite des Deutsch-Pop-Sänger Dari soll die Influencerin angeblich wieder auf Wolke sieben schweben und den Sänger sogar schon seit einigen Monaten daten. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung bisher noch nicht. Zwischen den beiden scheint es allerdings bestens zu laufen. Gemeinsam fahren sie nun sogar zu Jennys Familie.

Die 27-Jährige scheint sich ihrer Gefühle ziemlich sicher zu sein. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich nun bei ihren Fans und zeigt sich am Bahnhof. "Es geht übers Wochenende nach Bremen zu meiner Familie", verkündet die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin. Mit von der Partie ist auch Darius. Der 37-Jährige grinst neben Jenny in die Kamera. Offenbar lernt er also sogar bereits Jennys Herzensmenschen kennen.

Vor wenigen Wochen meldete sich die brünette Zumba-Trainerin auch schon von einem gemeinsamen Trip nach Hamburg bei ihren Followern. Zusammen mit dem "LOST"-Interpreten schipperte sie durch die Speicherstadt. Dabei versteckte Jenny auch nicht, wie wohl sie sich in der Nähe ihrer männlichen Begleitung fühlt.

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander im Juli 2021

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im Juli 2021

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander im Juli 2021

