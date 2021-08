Sind das die neuen Kandidaten? Nächste Woche steht eine neue Staffel von Promi Big Brother an. Schon jetzt rätseln viele Fans, mit welchen Bewohnern in der kommenden Ausgabe zu rechnen ist. Neben Realitystars wie Danni Büchner (43) sind dabei auch Überraschungen im Gespräch. So wurde unter anderem Rateshow-Moderator Jörg Draeger (75) als möglicher Containerbewohner gehandelt. Jetzt wurden erneut einige Namen ins Spiel gebracht, unter anderem auch Bachelor-Siegerin Michelle Gwozdz.

Nach Informationen von Bild stehen zehn Kandidaten bereits fest: So soll mit Marie Lang (34) eine amtierende Kickbox-Weltmeisterin in der Show dabei sein. Doch auch Ex-Bachelorette-Kandidat Rafi Rachek (31) und "K11"-Kommissar Philipp Stehler (33) sollen in der neuen Staffel um den Sieg kämpfen. Mit dem ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmer Eric Sindermann (33) und Uwe Abel (51), der durch Bauer sucht Frau bekannt wurde, stellte die Zeitung ein breit gefächertes Teilnehmerfeld vor.

Mit Melanie Müller (33) würde eine echte Grande Dame des Reality-TV in den Container ziehen. Für Freunde der Astrologie könnte Daniel Kreibich zum Lieblingskandidaten avancieren: Der selbst ernannte Hellseher und Lifecoach könnte in der Sendung auf jeden Fall für eine Menge Gesprächsstoff sorgen.

Anzeige

Getty Images Kickboxerin Marie Lang in München im September 2020

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, TV-Polizist

Anzeige

SAT.1 Melanie Müller, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Anzeige



