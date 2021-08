Diese Schwangerschaftsverkündung erfreut auch viele Influencer! Vor wenigen Augenblicken gab Dagi Bee (26) bekannt, dass sie und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) zum ersten Mal Eltern werden. In einem Video zeigt sie private Aufnahmen aus ihrer Beziehung. Außerdem gewährt der Clip bereits einen kleinen Einblick auf Dagis Bauch, der sichtbar gewölbt ist. Nicht nur die Fans sind ganz aus dem Häuschen über die News – auch zahlreiche Netz-Stars gratulieren dem Paar zu seinem Nachwuchs.

Kurz nach der Veröffentlichung befinden sich unter dem YouTube-Video bereits viele liebe Worte an Dagi und Eugen. Auch viele Social-Media-Stars teilen ihre Freude mit. "Wie ich's nicht glauben konnte… Nur das Beste für euch", kommentiert etwa Mrs. Bella (28) und xLaeta schreibt: "Alles Glück der Welt für euch! Oh mein Gott, ich weine, dieses Video ist so perfekt."

Weitere Einzelheiten – etwa, ob Dagi und Eugen eine Tochter oder einen Sohn bekommen und in welcher Schwangerschaftswoche die 26-Jährige ist – gibt es bisher nicht. Glaubt ihr, dass die werdende Mami bald mehr Infos mit ihren Fans teilen wird? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Mrs. Bella im Juli 2019

xLaeta an der Ostsee im Juli 2020

Eugen Kazakov und Dagi Bee im Oktober 2020

